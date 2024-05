"Oltre che luminoso, Frattesi il futuro se lo aspetta meno stretto. A Milano Frattesi non si aspettava certo di essere un titolare, ma l'incredibile integrità fisica di Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella gli ha di fatto ridotto lo spazio in campo. Il centrocampista ex Sassuolo non si è fatto problemi e ha appunto sfruttato egregiamente le occasioni avute, ma è logico che si aspetterà più spazio da agosto in poi. D'altronde in estate farà parte della spedizione della Nazionale in Germania e un buon Europeo farà salire ulteriormente le sue quotazioni. E pazienza se in rosa ci sarà anche Piotr Zielinski in arrivo dal Napoli: la concorrenza non crea alcun problema a Frattesi".