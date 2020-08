Sky – Inter, ecco il perché della frattura tra Conte e Marotta-Ausilio. Intanto Allegri…

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, domani sarà inevitabilmente una giornata spartiacque perché ci sarà l’incontro tra Zhang ed Antonio Conte per discutere il futuro del tecnico nerazzurro. Conte che chiede una rivoluzione che possa portare ad un progetto di crescita anche in seno alla società. Una presa di posizione che è andata in conflitto con la dirigenza, ossia Ausilio e Marotta e per questo Conte è in bilico.

In caso di separazione, poi, andrà trovato un accordo visti i due anni di contratto che ancora legano Conte alla squadra nerazzurra. In caso di addio, il sostituto designato è Allegri che non ha avuto contatti diretti con l’Inter ma è pronto in caso di rottura tra il salentino e i nerazzurri.