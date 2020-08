Inter-Allegri, mercato capovolto? “Riconferma top. E un affare che sembrava fatto ora…”

Se davvero Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore dell‘Inter, in casa nerazzurra potrebbero radicalmente cambiare anche alcune scelte di mercato. A cominciare da quella che riguarda il futuro di Milan Skriniar, messo in cima alla lista dei sacrificabili da Antonio Conte (che, non a caso, lo ha lasciato in panchina nelle ultime uscite stagionali). L’addio sembrava ormai cosa sicura, ma il cambio di guida tecnica potrebbe rovesciare il futuro del centrale slovacco. Scrive il Corriere dello Sport:

“La grande novità, però, riguarda Skriniar. Per Conte era il primo dei sacrificabili, tanto da aver concluso la stagione in panchina. Per Allegri, invece, che punterà subito sulla difesa a 4, lo slovacco è un punto fermo. Da capire poi quali altre scelte verranno prese, perché la batteria di centrali non potrà essere composta da più di 5 elementi. Significa che il corteggiamento per Kumbulla potrebbe affievolirsi, oppure che per l’albanese si lavorerà in vista del 2021“.

