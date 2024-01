Futuro Carboni, il piano dell’Inter. “West Ham? Da Viale della Liberazione…”

"Era solo questione di tempo. Il talento di Valentin Carboni non ha conquistato solamente l’Inter, che su di lui ha puntato nel 2020, quando lo acquistò 15enne dalle giovanili del Catania, e il Monza, che lo ha voluto in prestito, ma pure alcuni club in Europa" Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Valentin Carboni. Il 2005, infatti, si sta ritagliando sempre più spazio al Monza e l'Inter sta ricevendo offerte, con il West Ham in pole tra le interessate.

"Da Viale della Liberazione non hanno confermato l’arrivo di un’offerta, ma la risposta sarebbe stata comunque negativa, spalleggiata pure da Galliani che la scorsa estate ha insistito per averlo a Monza dove Palladino, dopo averlo accudito con cura nei primi mesi, lo ha inserito con decisione nelle rotazioni della squadra da dicembre in poi, ottenendo in cambio prestazioni importanti, 2 gol e 2 assist. L'Inter, che aveva pensato a un suo ritorno in anticipo a Milano solo se Alexis Sanchez avesse salutato la truppa a gennaio, lascerà volentieri Valentin in quel di Monza per completare il suo percorso. L’idea è quella di riportare a casa il 18enne argentino in estate e inserirlo stabilmente nel gruppo di Inzaghi", sottolinea Tuttosport che, di fatto, ammette come l'Inter pensi a Carboni come quinto attaccante del futuro.