È Lautaro il simbolo dell’Inter: il Toro è il trascinatore della squadra. Qualcuno dubitava…

"Il serbo aveva 23 anni, festeggerà domani i 24, e per qualche strano motivo c’era chi voleva appiccicargli l’etichetta del bluff. Senza considerare il contesto in cui giocava, le difficoltà della Juve nella scorsa stagione con il balletto delle penalizzazioni e l’età. A 23 anni Lautaro cominciava una stagione in cui avrebbe segnato 17 gol in 38 partite: in quella precedente si era fermato a 14. Serve pazienza, serve tempo e serve fiducia. Vlahovic adesso è a quota 11 reti in 21 giornate (e 19 presenze), una media rassicurante. Ma bisogna andare oltre i gol. Nelle ultime settimane Dusan si è liberato di alcune paure ed è ritornato a essere dominante anche fuori dall’area, come nella sfida con la Roma. E alla Juve si è allungato il muso".