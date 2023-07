GdS – Mercato Inter avanti con spallate al Milan e non solo. Il portiere e la punta…

L'Inter ora deve reagire al brutto colpo subito con la vicenda Lukaku, ma senza farsi prendere dalla frenesia. E può farlo perché alcuni tasselli lì ha già sistemati: "Marotta, spalleggiato da Ausilio e Baccin, usa il tempismo e soprattutto non si fa intimidire. Né dalla Juventus, che si inserisce in molte trattative, né dal Milan, che è molto attivo sul mercato. L'Inter è convinta di aver posto le basi per costruire una squadra importante con operazione chiuse per tempo e adesso si può permettere il lusso di aspettare qualche giorno Sommer e Trubin, ma anche di scegliere con calma l'attaccante", conclude la Gazzetta.