Verso Genoa-Inter – Dumfries ancora in dubbio, Pavard può tornare titolare: le ultime

La probabile formazione dell'Inter contro il Genoa, sfida in programma venerdì sera: le ultime secondo La Gazzetta dello Sport

A due giorni dalla sfida di Marassi contro il Genoa, Simone Inzaghi deve fare i conti con alcune situazioni ancora da risolvere: "Dumfries in dubbio per la panchina, Inzaghi potrebbe considerare il ritorno di Pavard da titolare", spiega La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'olandese abbia fatto allenamento personalizzato anche oggi mentre il francese è sempre più vicino al ritorno dal 1'.