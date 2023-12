Rigori e assist: numeri mostruosi di Calhanoglu. “Senza contare visione di gioco e…”

Ormai non fa più notizia: Hakan Calhanoglu è diventato uno dei giocatori inamovibili di Simone Inzaghi da quando il turco ha preso il posto da regista di Brozovic più di un anno fa. L'ex Milan, come sottolinea Sport Mediaset, l'assist per Yann Aurel Bisseck in Inter-Lecce è il numero 24 sugli sviluppi di un calcio piazzato da quando Calhanoglu è in Italia. In questo lasso di tempo, solamente due giocatori in tutta Europa hanno fornito lo stesso numero di assist: Joshua Kimmich del Bayern Monaco e Dani Parejo, ex Valencia e ora al Villarreal.