Inzaghi si affida a Thuram e Calhanoglu. Esame Genoa per Markus: non solo spalla, ma leader

"Con una vittoria l’Inter può diventare matematicamente campione d’inverno, senza aspettare il risultato della Juventus di domani sera. Basterebbe questo, come motivo d’interesse. Ma ce n’è almeno un altro. Tutti gli 8 gol segnati da Thuram in maglia nerazzurra sono arrivati con Lautaro in campo. Almeno dal punto di vista realizzativo, c’è un Marcus che si avvantaggia della presenza dell’argentino e un altro che invece fa più fatica. Con il Lecce, per la verità, s’è visto anche altro. S’è visto un calciatore evidentemente meno in sintonia con Arnautovic, anche un po’ stanco dal punto di vista fisico, di sicuro meno pericoloso e meno incisivo di come ha abituato tutti lungo i primi mesi di stagione. Il Genoa stasera vale un esame, in questo senso. Thuram deve fare il leader, non più solo la spalla. Con un obiettivo personale che è uno stimolo perenne: dimostrare, ogni partita che passa, che le grandi d’Europa male hanno fatto a non puntare con decisione su di lui, la scorsa estate", aggiunge il quotidiano.