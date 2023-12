FCIN1908 / Genoa-Inter, bella notizia per Inzaghi: Dumfries convocato. Lautaro e Dimarco…

Domani l'Inter chiuderà il 2023 con la trasferta a Genova. Partita delicata per alcune assenze in casa nerazzurra. Ma Simone Inzaghi ha imparato a trasformare i momenti di difficoltà in occasioni nelle quali tutti i suoi giocatori si fanno trovare pronti. Il suo spartito funziona sempre bene e permette alla squadra di non rinunciare praticamente mai alla sua anima. Pur avendo in campo interpreti diversi.