Giroud e l’Inter continuano a trattare. Il francese vuole Conte, ma ora l’ostacolo è la durata

Dopo essere stato molto vicino all’Inter a gennaio, Olivier Giroud non è ancora sparito dai radar nerazzurri. L’attaccante del Chelsea, in scadenza di contratto con i Blues a giugno, rimane sul mercato e l’Inter sembra essere l’opzione preferita del francese. Giroud vorrebbe ritrovare Conte, che ha già avuto a Londra, e sta cercando un accordo con il club nerazzurro.

Secondo quanto riporta il Sun, infatti, manca ancora la fumata bianca sulla durata del contratto. L’Inter avrebbe offerto a Giroud un biennale, il giocatore invece chiede di firmare per tre anni. La trattativa procede, a spingere per il suo arrivo è anche Conte che sa che sarebbe il profilo perfetto per completare il reparto offensivo e dare respiro a Lukaku. Le parti parleranno ancora, c’è la volontà di trovare un accordo.