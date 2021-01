Inter-Gomez, cresce l’ottimismo: tre le contropartite valutate dall’Atalanta, ma c’è un veto

L’Inter fa sul serio per Alejandro Gomez: il Papu, ormai separato in casa con Gasperini e l’ambiente Atalanta, a gennaio cambierà aria, e la sua prossima destinazione potrebbe essere Milano. La dirigenza interista, in cerca di rinforzi per il reparto offensivo, è fortemente interessata all’argentino, e i buoni rapporti tra le famiglie Zhang e Percassi potrebbero agevolare la trattativa. L’ottimismo in casa Inter, secondo Tuttosport, cresce in maniera sensibile: “All’Inter un attaccante serve subito e, giorno dopo giorno, crescono le quotazioni del Papu Gomez che all’Atalanta vive da separato in casa“.

OTTIMISMO – “Percassi valuta l’ormai ex capitano 10 milioni che l’Inter deve provare ad ammonticchiare grazie alle contropartite tra i giovani di sua proprietà. Gli ottimi rapporti con la famiglia Zhang aiutano a essere ottimisti, certo è che i tempi dell’affare non possono essere rapidi perché prima Marotta deve giocoforza piazzare Pinamonti e soprattutto Eriksen, il che – visti i chiari di luna all’orizzonte – non si prospetta un compito affatto semplice. L’Atalanta, dal canto suo, ha necessità di risolvere alla radice quello che potrebbe diventare un problema a lungo andare, soprattutto se i risultati non dovessero più essere un formidabile scudo dalle critiche per Gian Piero Gasperini“.

CONTROPARTITE – “I nomi su cui si può ragionare sono essenzialmente tre: quelli di Sebastiano Esposito (che alla Spal non sta trovando spazio), Gaetano Pio Oristanio e soprattutto di Lorenzo Pirola, posteggiato al Monza in attesa – nei piani dell’Inter – di tornare alla Pinetina dalla porta principale. Pirola, non a caso, è il nome che stuzzica di più l’Atalanta, ma Ausilio e Baccin non vorrebbero privarsene“.