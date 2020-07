“Tra 5 anni io protagonista”. Pirola, oro dell’Inter: no ai due Manchester. Conte lo adora

Lorenzo Pirola, oro dell’Inter. Il centrale classe 2002, grande promessa nerazzurra, ha ufficialmente compiuto il grande passo tra i grandi dopo una stagione al fianco della prima squadra e ora è pronto a lottare per conquistarsi sempre più spazio. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: “Luglio 2020, Pirola ha debuttato in A con i nerazzurri in Spal-Inter. Dieci minuti al posto di Sanchez, accanto a Skriniar: “È uno dei miei modelli”. Anche se Lorenzo, talento del 2002, è sempre stato paragonato a Giorgio Chiellini. Mancino, marcatore, difensore da sempre. “È quello a cui somiglio di più, mi ispiro anche a lui”. Quest’anno ha giocato 16 partite in primavera e quattro in Youth League. In estate aveva impressionato Conte in ritiro: “Se resta coi piedi per terra avrà un futuro importante””.

E per la dirigenza e Antonio Conte in primis, Pirola è assolutamente da tenere: “L’Inter l’ha blindato con un contratto fino al 2025, sempre attenta ai giovani. Su di lui, in passato, si erano fiondati i due club di Manchester, ma Lorenzo ha preferito legarsi ai nerazzurri piuttosto che lasciare Milano. Questione di progetti, futuro. Ce l’ha ben chiaro: “Fra 5 anni voglio essere protagonista dell’Inter”. Con la Spal si è ritagliato uno spazio, prendendo parte al successo per 4-0. Studia da de Vrij e Skriniar, i suoi idoli sono Samuel e Ramos. Doti migliori? “Determinazione e concentrazione per tutto il match”. Con qualche piccolo rimprovero: “Il piede destro, lo uso poco…”. Lorenzo lavora sodo e prende spunto. “All’Inter imparo dai migliori”. Mantenendo i piedi per terra come dice Conte, che in lui crede molto, o come gli ha insegnato la famiglia.”