Marino: “Il poco utilizzo di Esposito? A me interessa la SPAL, non posso guardare ai singoli”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di SPAL-Brescia, Pasquale Marino ha parlato anche della situazione di Sebastiano Esposito.

Fin qui l’attaccante, arrivato in prestito dall’Inter, è stato poco utilizzato: “Preferisco non parlare dei singoli. Come Esposito ce ne sono tanti che non giocano. Normale che ci siano giocatori che vengono più utilizzati e altri meno. Penso a Murgia per esempio. A me interessa la Spal. Io non posso guardare ai singoli. Devo guardare chi fa meglio e sbagliare il meno possibile. Non guardo busta paga e data di nascita quando faccio la formazione, ma come stanno i ragazzi e le risposte che mi danno in allenamento. Io mi devo preoccupare di tutti. Al momento non posso dire niente di nessuno“.

(tuttomercatoweb.com)