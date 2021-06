Emerson? No, l’Inter cambia obiettivo: “Trovato il nome chiave per Hakimi-Chelsea”

L'Inter, secondo il Corriere dello Sport, cambia totalmente obiettivo a sinistra: così si può chiudere Hakimi al Chelsea

Una virata inaspettata da parte dell'Inter, che sembrava essere sicura sul fronte Emerson Palmieri. Ma il club nerazzurro ora sembra aver cambiato obiettivo per la fascia sinistra, individuando in Marcos Alonso il nome giusto per ripartire. Spiega in merito il Corriere dello Sport: "Nelle idee di Inzaghi e dei dirigenti lo spagnolo ex Fiorentina è l'ideale per giocare a tutta fascia sulla sinistra nel 3-5-2.