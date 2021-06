Inter, avviati colloqui per Kostic. “Lungo testa a testa per la corsia mancina”

In attesa di capire gli sviluppi della vicenda Hakimi, l'Inter si sta iniziando a muovere su Kostic dell'Eintracht Francoforte

In attesa di capire gli sviluppi della vicenda Hakimi, l'Inter si sta iniziando a muovere su Kostic dell'Eintracht Francoforte. "L’Inter - in attesa di avere le carte per fare un’offerta all’Eintracht - ha iniziato i colloqui con l’entourage del giocatore", sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come sarà un testa a testa lungo con Emerson Palmieri anche se il Chelsea ha una opzione di rinnovo unilaterale fino al 2023.