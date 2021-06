Sky – Inter, nessun rilancio del PSG per Hakimi: il Chelsea ne approfitta e…

Il sito di Sky Sport aggiorna sulla situazione dell'esterno marocchino, nel mirino delle due squadre in chiave mercato

Come riportato dal sito di Sky, “Achraf Hakimi resta un obiettivo del Paris Saint-Germain (e non solo). Non si è ridotta però la distanza tra l'offerta dei francesi (60 mln) e la richiesta dell'Inter, una situazione di stand-by che ha permesso al Chelsea di avviare i contatti con l'entourage del marocchino. Anche in questo caso, però, nessun affondo”, si legge.