Inter, c’è la decisione su Sensi. Handanovic ha dolore: ecco la data del rientro

In vista della trasferta di Europa League contro il Ludogorets, Antonio Conte dovrà fare a meno di Stefano Sensi e Samir Handanovic. Secondo quanto riporta Sky Sport, per quanto riguarda il centrocampista italiano bisognerà aspettare un po’, va meglio ma difficilmente verrà rischiato con la Sampdoria anche perché la settimana dopo i nerazzurri giocheranno contro la Juventus. Il portiere potrebbe tornare con i blucerchiati o nel ritorno contro i bulgari. Per Handanovic il problema è passato, è solo una questione di dolore che sente anche col tutore. Superato quello tornerà a breve.

(Sky Sport)