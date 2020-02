Inter, Conte cambia con il Ludogorets: Lukaku e Brozovic verso l’esclusione. Eriksen e Handanovic…

L’obiettivo è quello di rialzare la testa e tornare al successo dopo due sconfitte di fila. L’Inter si prepara alla sfida di Razgrad contro il Ludogorets, gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. Una sfida che certamente servirà per mettere nelle migliori condizioni Eriksen in vista dello scontro con la Juventus del prossimo 1° marzo.

Come riporta il Corriere dello Sport, toccherà ancora a Padelli in porta, con Handanovic in panchina e pronto a tornare tra pali domenica con la Sampdoria o al massimo giovedì prossimo contro i bulgari per testare la tenuta del dito prima della Juve.

Dubbio Bastoni in difesa a causa della febbre, con D’Ambrosio che potrebbe tornare titolare mentre Conte cambia le fasce e inserisce Moses e Biraghi al posto di Candreva e Young. A centrocampo l’obiettivo è tenere fuori, almeno per una parte di gara, Brozovic mentre in attacco può riposare Lukaku.