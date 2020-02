Calvario Sensi, non solo Lazio-Inter: ecco quando può tornare a disposizione

Non c’è pace per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter è stato costretto a fermarsi un’altra volta, a causa di un colpo subito durante la partita contro il Napoli. Per Sensi, gli esami hanno rilevato un’infrazione allo scafoide del piede sinistro.

L’ex Sassuolo, quest’anno vittima di infortuni a ripetizione, salterà sicuramente il big match contro la Lazio di domenica sera.

“Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima”, ha fatto sapere l’Inter. Secondo Sky Sport, però, Sensi non salterà solo la sfida dell’Olimpico contro Immobile e compagni.

L’obiettivo è recuperarlo per la partita del primo marzo contro la Juventus. Il che significa che Sensi salterà anche le due partite di Europa League contro il Ludogorets e la sfida di campionato contro la Sampdoria. Altre 4 partite saltate, quindi, per l’ex Sassuolo.