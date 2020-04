In Francia – Icardi al Psg, ci sono le prime mosse ufficiali: Leonardo e Wanda protagonisti

Leonardo ha avviato i colloqui con Wanda Nara per la permanenza di Mauro Icardi al Psg. Lo riporta RMC, emittente francese, secondo cui la trattativa tra le parti sarebbe ancora in piedi. “Leonardo è consapevole della qualità di Icardi, considerato uno dei bomber migliori d’Europa. Per questo, ha avviato già nei giorni scorsi i contatti con l’agente Wanda Nara. La Nara ha chiesto rassicurazioni sul ruolo di Icardi nel futuro del Psg, anche alla luce del rapporto compromesso con il tecnico Tuchel”.

L’Inter, dal canto suo, aspetta l’evoluzione della trattativa, con i 70 milioni del riscatto che farebbero ovviamente gola a Beppe Marotta, che potrebbe dedicarsi con maggiore spazio di manovra al rafforzamento della squadra.