Inter, priorità rinnovi: Mkhitaryan, Darmian e Dumfries i primi. Poi tre top, l’agenda

Oltre a scandagliare il mercato in cerca di possibili innesti per la prossima stagione, l'Inter lavora anche sul tema rinnovi. L'obiettivo della società, infatti, è confermare lo zoccolo duro che ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi negli ultimi anni. Le priorità, come scrive Tuttosport, sono i rinnovi di Mkhitaryan, Darmian e Dumfries, passato dalla lista dei cedibili a essere uno dei pilastri della squadra.