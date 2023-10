L’Inter su un profilo in scadenza, ma occhio pure al colpo italiano: “Scatto per Colpani”

L'Inter studia un nuovo colpo italiano, dopo quello di Davide Frattesi nella scorsa estate di mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, i nerazzurri sarebbero seriamente interessati, oltre che a Soucek, in scadenza di contratto a giugno 2024 con il West Ham, ad Andrea Colpani, trequartista mancino del Monza di Palladino di 24 anni, che in questo inizio di stagione si è messo in luce con 4 gol in 8 partite di campionato. Scrive il quotidiano:

"L’Inter pensa a un nuovo colpo italiano, l’Inter sta provando lo scatto per Andrea Colpani del Monza. Il club nerazzurro, infatti, lavora ai vari rinnovi di contratto, dalle priorità temporali come Mkhitaryan, Darmian e Dumfries, passando per i ritocchi di Lautaro Martinez, Dimarco e Barella; studia possibili nuovi innesti dal mercato dei parametri zero - il ds Ausilio giovedì ha seguito in Albania il possente centrocampista ceco Soucek -, ma non perde di vista anche i migliori talenti che il nostro campionato sta offrendo".