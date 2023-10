C’è un talento su cui l’Inter spinge: “Piace così tanto che si è mosso direttamente Ausilio”

"In un paio di circostanze, si è mosso direttamente proprio Ausilio, avvistato sulle tribune dell’U-Power Stadium due volte negli scorsi mesi: la prima l’8 agosto in occasione del “Trofeo Berlusconi” fra Monza e Milan - ma quel blitz servì anche per pianificare l’acquisto di Carlos Augusto, concretizzatosi quattro giorni dopo -, la seconda il 17 settembre per Monza-Lecce, quando gli occhi sono finiti anche sul centravanti salentino Krstovic, profilo da tenere a mente la prossima estate se dovessero esserci nuovi movimenti nel reparto offensivo".