Il mercato dell'Inter non è affatto chiuso e, a confermarlo, sono arrivate le parole di Simone Inzaghi a margine del Premio Bulgarelli. Nello specifico, come riferisce calciomercato.com, i nerazzurri stanno valutando l'ipotesi, caldeggiata dall'allenatore, di allargare il parco attaccanti, considerando che, nell'estate 2025, la squadra dovrà affrontare anche il Mondiale per Club. Nei radar dell'Inter c'è ovviamente Gudmundsson, che però non sarà facile da strappare alla concorrenza. Ecco perché si seguono delle alternative: una di queste potrebbe essere Moleiro del Las Palmas:

"Il mercato dell'Inter non è chiuso. La richiesta fatta a gran voce da Simone Inzaghi di potenziare ulteriormente la rosa verrà quantomeno presa in considerazione e, se non si riuscirà ad arrivare ai profili top indicati dall'allenatore come Bento, Buongiorno e Gudmundsson, allora si proverà a virare su profili simili e dal costo possibilmente più contenuto. In quest'ottica, e in alternativa all'attaccante islandese del Genoa, piace molto Alberto Moleiro del Las Palmas (...)".