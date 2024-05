L’accento va messo, piuttosto, sul... lungo termine: Oaktree non prende l’Inter per rivenderla nel breve periodo . Sbagliato parlare pure di orizzonti temporali, perché saranno dettati dalla capacità di aumentare il valore e dalla contemporanea presenza di un compratore. Infine, ancora dal comunicato, la conferma del management che ha appena vinto lo scudetto : «Oaktree intende lavorare a stretto contatto con l’attuale team di gestione dell’Inter, con i partner, con la Lega e con gli organi di governo dello sport per garantire che il club sia posizionato per il successo dentro e fuori dal campo, concentrandosi su una gestione e una governance solide con una visione di crescita sostenibile e di successo».

Ora più ricavi

I fatti dopo le parole, si diceva. I due uomini di Oaktree, Cano e Ralph ieri erano a Milano e non di passaggio. Nel senso che già la prossima settimana saranno nuovamente in città per un altro incontro. Ed è bene abituarsi, perché la volontà di Oaktree è di essere fisicamente presente dentro il club. Il fondo californiano ha espresso la propria soddisfazione per i risultati sportivi e per il modello gestionale, ha apprezzato il miglioramento nei conti ma ha pure sottolineato la necessità di ridurre ancora le passività e crescere di più. Come? Attraverso l’incremento dei ricavi dell’area commerciale e la conferma di quelli derivanti dai risultati sportivi. A pensarci bene, quest’ultimo passaggio è la miglior garanzia possibile per i tifosi dell’Inter. Il fondo non ha fretta. Anzi, la pazienza è un concetto speso spesso tra Los Angeles e Milano. Il nuovo stadio sarà un tema centrale, inevitabilmente. Ora, però, c’è da gestire la transizione da una proprietà a un’altra.