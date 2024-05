Inzaghi, messaggio di saluto a Zhang sui social: “Grazie presidente”

Simone Inzaghi non usa i social, non ha un profilo ufficiale. Ma per salutare l'ormai ex presidente dell'Inter, Zhang, ha usato il profilo della moglie, la signora Gaia. Un messaggio firmato S.I è apparso tra le stories della moglie dell'allenatore nerazzurro. Ci sono le foto insieme a lui, quelle delle vittorie, la Coppa Italia, la Supercoppa e c'è anche lo scudetto, ultimo regalo fatto a Steven che da oggi non è più il proprietario del club.