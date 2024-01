"Insidiare Calhanoglu non è l'obiettivo del giocatore né dell'allenatore, ma la prima buona prestazione da titolare è un punto di partenza: Kristjan ha servito l'assist decisivo e ha giocato discretamente, ma ha anche mostrato di interpretare il ruolo in maniera diversa dal turco. Gestisce bene il pallone con personalità pur tenendolo troppo tra i piedi e Inzaghi gli chiederà di lavorarlo di meno quando non è necessario, per esempio. Intanto lui ascolta, osserva e mette in pratica: il primo grande passo lo ha fatto, ora viene il bello".