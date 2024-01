"Fiero capitano dell’Inter. Ottavo marcatore di tutti i tempi della storia nerazzurra. Capocannoniere a mani basse di questa Serie A. Lautaro Martinez, grazie alla zuccata vincente di ieri contro la Fiorentina, ha raggiunto Mauro Icardi nella graduatoria all time dei bomber del club di Viale della Liberazione: 124 marcature". Recita così l'incipit dell'articolo di Tuttosport per Lautaro Martinez. L'argentino, che vede a stretta distanza Istvan Nyers (133 gol), ha segnato il suo 19° gol in altrettante partite di Serie A, arrivando a quota 22 in stagione.

"Lautaro, decisivo ancora una volta dopo la rete dell’1-0 in Supercoppa contro il Napoli pochi giorni fa, ha confermato ancora una volta come con lui, sicuramente in Italia, si parta sempre dall’1-0, con i numeri del “Toro” ancora più brillanti se aggiungiamo gli assist (2) e i rigori procurati in questa annata (3), in tutte le competizioni in cui il ragazzo di Bahia Blanca ha trovato spazio. Ma c’è di più: Martinez, al quinto gol di questo 2024, ha ulteriormente migliorato il suo record di realizzazioni lontano da San Siro nella singola stagione in A, segnando la rete numero 12 fuori casa (in precedenza, nel 2021-22 e nel 2022-23, l’ex Racing aveva timbrato il cartellino 9 volte in trasferta). E ancora: “Lauti” prima della sfida di Firenze aveva una media di un gol ogni 84 minuti, dato evidentemente migliorato ieri dato che il sudamericano è stato richiamato in panchina da Inzaghi intorno al minuto numero 78", commenta il quotidiano che poi pone l'attenzione sul rinnovo: