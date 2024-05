"Su Bento c’è una clausola valida per l’estero da 60 milioni, ma l’Inter, forte del sì del ragazzo, conta di sborsare 20 milioni per il cartellino. Esborso - anche per evitare il contropiede di qualche concorrente - che può non essere preventivamente finanziato dalle cessioni. Questo per un paio di validi motivi: il primo tecnico, il secondo legato ai tanti giovani che hanno fatto benissimo in prestito nell’ultima stagione. A livello tecnico, nella logica dei co-titolari, in porta manca un alter-ego di Sommer, per quanto riguarda il lato economico della questione, l’Inter - senza considerare Valentin Carboni - come sottolineato, ha una manciata di giovani che possono facilmente trovare asilo finanziando l’operazione in entrata per Bento", aggiunge Tuttosport.