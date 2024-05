Al termine del match vinto contro la Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato della sua Atalanta ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo sofferto fino alla fine e per questo c'è un po' di rammarico. Abbiamo un po’ di sfortuna, altre volte abbiamo sprecato noi, poi la mira per pochi centimetri. Abbiamo costruito tanto. Abbiamo tre partite in sette giorni, tutte tirate. Ora la Juventus, poi il Lecce. Abbiamo fatto tanto ma raccolto niente. Dobbiamo continuare così. Un conto è giocare 90 minuti, un altro 60. Scamacca era un po’ più affaticato, entrava poco dentro l’area. È entrato Touré che ultimamente ha fatto bene, poi nei contropiede due contro uno non siamo riusciti a sfruttarlo”.

"De Laurentiis mi fece un contratto su un tovagliolo? Era il 2011 e sono andato all’Inter. Devo dire che il presidente ha avuto grande stima nei miei confronti, anche successivamente. Non ho tempo, neanche se voglio, di pensare al futuro. Penso fortemente a quella che è la stagione, ogni partita è decisiva, se fai tre punti in campionato è chiuso, se vinci la Coppa è chiusa, se vinci l’Europa League è chiusa. Ma per ora non hai fatto niente. Ci vuole tanta ambizione, di fare un salto di qualità nei primi quattro, l’Atalanta ci sta provando perché grazie alle straordinarie plusvalenze che la società è stata capace di fare. Ha investito tanto però non bisogna sbagliare mai per una società come".