Taremi: “È la mia ultima al Dragao. C’è un motivo per cui ho rinviato la firma con la nuova squadra”

Mehdi Taremisegna e scoppia in lacrime dopo l’ultima casalinga col Porto. Ecco le parole del futuro attaccante dell’Inter rilasciate questa sera a Sport TV: “È un momento emozionante per me perché è l'ultima partita in casa al Dragão e ho sempre cercato di sostenere la squadra, dentro e fuori dal campo. La cosa più importante era essere connesso alla partita, ho avuto la fortuna di fare sempre del mio meglio per il Porto ed è stato incredibile segnare all'ultimo minuto e vincere la partita. È stato fantastico.