Thuram, Retegui ma non solo: Inter, ecco i profili cerchiati per l’attacco del futuro

L'attacco dell'Inter potrebbe cambiare faccia in estate. Al momento l'unico certo di rimanere a Milano è Lautaro Martinez perché la partenza di Correa è praticamente certa, Dzeko è in scadenza di contratto e l'intesa per il rinnovo non c'è ancora e il destino di Romelu Lukaku sarà più chiaro in base al suo rendimento nelle prossime settimane.