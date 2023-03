Radaelli: “Lautaro tra i top al mondo. Coppia con Retegui all’Inter? Sarebbe bellissimo”

Il dirigente del Tigre ha parlato dei due attaccanti e di una possibile coppia in futuro all'Inter in avanti

"È venuto da noi in prestito con diritto di riscatto, è il leader del campionato argentino e così è arrivato fino alla Nazionale Italiana. Per noi che lavoriamo nel club è un grande piacere. E chissà che non possa essere un grande inizio per la sua carriera".