Inter all’incasso: tra Champions e stadio 70mln in più del 21-22. E il prestito di Oaktree…

E' stata una stagione quasi trionfale in Europa, che Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno onorato con una cavalcata in Champions fermatasi solo in finale, con la sconfitta contro il Manchester City. Ma le casse dell'Inter in ogni caso sorridono e non poco: il Corriere dello Sport, infatti, stima che, tra incassi UEFA e da stadio, il club nerazzurro abbia guadagnato circa 70 milioni di euro in più rispetto alla scorsa stagione. Si legge: