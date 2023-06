Telegraph – Lukaku, niente Arabia. Irritato per il no del Chelsea a richiesta Inter

Il giornale inglese parla della richiesta per il rinnovo del prestito del belga fatta da Ausilio al club londinese che però non ha accettato facendo arrabbiare l'attaccante che vuole restare a Milano

In Inghilterra parlano del mercato del Chelsea e si soffermano in particolare sul viaggio di Ausilio a Londra: nella capitale inglese il ds nerazzurro ha incontrato i dirigenti Blues e ha chiesto in prestito Koulibaly, nonché il rinnovo del prestito di Lukaku .

Il Telegraph, a proposito del belga, scrive: "N'Golo Kante è pronto a suggellare il suo trasferimento in Arabia Saudita e il club inglese è in trattativa con l'Inter su Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Anche il centrocampista Ruben Loftus-Cheek spera ancora di trasferirsi in Italia. Il belga ha rifiutato un trasferimento in Arabia Saudita e si dice che sia infastidito dal fatto che il Chelsea non abbia ancora approvato un altro trasferimento all'Inter, dove ha trascorso l'intera stagione", si legge sul quotidiano inglese.