Ausilio: “Lukaku sta migliorando, di futuro parleremo. Stagione Inter positiva. Thuram…”

Le parole del direttore sportivo nerazzurro sulla stagione in corso e gli obiettivi davanti alla squadra di Inzaghi

Eva A. Provenzano

All'evento United for Ukraine, Piero Ausilio, ds dell'Inter è intervenuto anche ai microfoni di FCINTER1908.IT. Questo è quanto ha detto il dirigente nerazzurro:

-Come ha visto Lukaku?

L'ho visto bene, sta migliorando allenamento dopo allenamento, gara dopo gara. Un giocatore che ha solo voglia di dimostrare quanto vale. Sa di essere in debito per un infortunio pesante che lo ha tenuto lontano dai campo. La determinazione che sto vedendo in questi giorni mi fa stare tranquillo. Per questa ultima parte di stagione soprattutto. Perché abbiamo ancora obiettivi importanti e sarà un calciatore all'altezza, che ci sarà grande soddisfazione.

-Il suo rendimento inciderà sulla decisione di farlo restare?

Deve fare quello che sta facendo da qualche mese. Lui è concentrato sul campo e di futuro non stiamo parlando né con i suoi agenti e né con lui. Sa che siamo qui per cercare di fare del nostro meglio, se c'è la possibilità di andare avanti lo vedremo più avanti. Oggi per lui come per tante situazioni non è il momento di parlare di futuro. Deve cercare di essere protagonista per i nostri obiettivi.

-Clima strano: Inter torna a vincere ma Inzaghi è finito nel mirino di parte della tifoseria?

Certe cose non le capisco. So solo che l'Inter, a parte il primo mese, dove non siamo stati quello he volevamo essere ha preso la marcia giusta, stiamo facendo con una certa continuità. abbiamo vinto qualcosa a differenza di altri in questa stagione. È un'Inter che sta facendo bene.

-Su Thuram l'Inter c'è?

Di mercato non parlo in questo momento, sono concentrato come tutta la squadra sugli obiettivi di squadra. Di mercato non parlo.

-Pizzico di fortuna per vincere in campo internazionale?

Quando si vince la CL la fortuna deve essere dalla tua parte, ci dobbiamo preparare bene e le nostre armi sono il lavoro e la preparazione della partita, il nostro allenatore, i giocatori e se la fortuna arriva non la mandiamo indietro.

-C'è anche una maggiore consapevolezza per affrontare l'evento CL?

Siamo consapevoli e motivatissimi. Trovo che l'Inter abbia fatto un percorso in tutte le competizioni perfetto. Se c'è una squadra che sta facendo tanti punti è straordinario il lavoro del Napoli, noi siamo in linea con una stagione fatta bene e positiva. Che vogliamo migliorare, questo sì.

(FCINTER1908.IT, dall'inviato D. Vitiello)