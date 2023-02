Ausilio: “Cammino Inter strapositivo. Mercato? Ci metteremo più fantasia. I rinnovi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky per l'evento organizzato da United Onlus all'hotel Gallia, Piero Ausilio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

"Svolta contro il Porto? Non penso si debba parlare di svolta, l'Inter sta facendo bene da mesi, oggi abbiamo il ritardo dal Napoli ma è un caso unico in Europa. L'unica partita che ha perso è contro di noi, il nostro cammino è strapositivo anche in Champions League, cercheremo di fare il meglio mercoledì contro una squadra forte come il Porto, una squadra di tradizione nella competizione ma anche in Portogallo sta facendo bene"

Come vive Inzaghi le critiche dopo qualche passo falso?

"Lo vedo sereno, sono cose che arrivano da fuori forse perché sono alte le aspettative. L'Inter deve giocare per vincere ma solo una vince alla fine. L'Inter ha avuto continuità negli ultimi quattro anni, abbiamo vinto tre titoli, siamo sempre lì. Se capita la straordinarietà del cammino di una squadra come sta facendo il Napoli, bisogna fare i complimenti. Siamo in linea con i programmi, 47 punti di solito si può lottare per lo scudetto. Abbiamo la Champions, una semifinale di Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa alla grande. Cercheremo di centrare gli obiettivi"

Come sta il bilancio?

"Il termine più giusto, usato anche da Marotta, è la sostenibilità. Dobbiamo rispettare delle regole, ci sono per l'Inter e per altre società. Sono regole che ci impediscono di liberare la fantasia e fare mercato come vorrebbe ogni direttore sportivo. L'aspetto finanziario ed economico prevale per tutti, cerchiamo di fare squadre fatte bene. Negli ultimi anni abbiamo più venduto che comprato, qualche colpo a parametro zero siamo riusciti a farlo al di là di Skriniar. Non va dimenticato che nell'Inter giocano 6-7 giocatori che sono arrivati a costo zero e questo ci va riconosciuto"

C'è orgoglio a vincere con questo modello di sostenibilità?

"Dobbiamo metterci altro, non possiamo fare le squadre secondo la logica dei competitor in Inghilterra. Basta vedere cosa fanno le piccole e che spendono 100 mln solo a gennaio. Non possiamo farlo, ci metteremo più fantasia, abbiamo idee, scout e un settore giovanile che mette a disposizione risorse ogni anno. Si può migliorare in tutto, non bisogna spendere 100 o 200 mln ogni anno per fare squadre forti, mi permetto di allargare il discorso a tutte le big italiane, nessuno può farlo così. Aver perso Skriniar non ci ha fatto bene, avremmo voluto continuare insieme ma ha ponderato e preso questa decisione. Ci saranno altre opportunità di mercato di giovani e di calciatori che ci renderanno competitivi, l'Inter giocherà sempre per vincere e mai per traghettare"

Facciamo un punto sui rinnovi e su Lukaku?

"Romelu deve fare ciò che fa da mesi, una volta superato l'infortunio ha lavorato bene, è concentrato sul lavoro e sulle prestazioni. Lo vedo in crescita e vicino alla condizione migliore e presto lo dimostrerà, lui e gli altri si devono concentrare sulle partite, tutti devono avere il Porto in testa. Abbiamo iniziato a parlare con 3-4 ragazzi per i rinnovi, a breve potrebbero esserci novità positive"