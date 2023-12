Corsport conferma: “Lautaro-Inter fino al 2028, firma a inizio anno. Tutte le cifre”

Anche il Corriere dello Sport conferma: Lautaro Martinez è praticamente ad un passo dal rinnovare con l'Inter fino al 2028. Riconoscimento meritato dal capitano nerazzurro, ormai leader dentro e fuori dal campo: "Quale modo migliore per festeggiare il nuovo anno se non con il rinnovo di contratto di Lautaro? L’Inter, infatti, ha messo in preventivo di chiudere la “partita” con il Toro già nei primi giorni del 2024. Significa che ormai la fumata bianca è a un passo e si tratta solo di sistemare alcuni dettagli e una serie di aspetti tecnici. Il dialogo, comunque, è costante e, man mano, si stanno sbloccando tutti i punti. Del resto, come ribadito più volte da entrambe le parti, ovvero da Marotta e da Camaño, l'agente dell'attaccante, quando la volontà comune è di continuare assieme, non è così complicato raggiungere un’intesa", si legge.

"Il nuovo accordo porterà Lautaro ad alzare i suoi elementi attorno agli 8 milioni di euro, rispetto ai 6 che attualmente percepisce. L’intesa, però, sarà particolarmente articolata, perché ci saranno una serie di bonus non troppo complicati che permetteranno di raggiungere quella quota, ma anche altri, legati soprattutto alle vittorie, che consentiranno di alzarla. Inoltre, non è da escludere che ci siano una serie di incrementi a ogni stagione, come era capitato anche in passato con diversi altri contratti. Probabile, infatti, che l’ingaggio di Lautaro resterà sostanzialmente lo stesso fino al termine di questa annata e che poi scatteranno gli aumenti. La nuova scadenza, invece, è decisa da tempo, ovvero il 2028, due anni in più rispetto al contratto attuale. Già perché il prolungamento non nasce da una necessità temporale, ma come riconoscimento della crescita e del ruolo che il Toro ha assunto nell’universo Inter: capitano e anche simbolo del club. Non a caso, se il nuovo contratto verrà rispettato, significa che l’argentino resterà nerazzurro per un intero decennio, essendo sbarcato alla Pinetina nel 2018. E, magari, avendo a quel punto soltanto 31 anni, potrà anche proseguire, seguendo di fatto le orme di Zanetti", conclude il quotidiano.