FCIN1908 / Inter, si prova a bloccare Bento. Sull’ipotesi Stankovic vice Sommer…

Dopo l’arrivo di Yann Sommer , l’Inter nei prossimi giorni accoglierà Lazar Samardzic. Intanto, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando per il secondo portiere dopo l'addio di Samir Handanovic. Per il ruolo di vice-Sommer, secondo quanto appreso da FCIN1908.it, l’Inter vuole provare a bloccare Bento per l’anno prossimo , ma non sarà facile per richieste e concorrenza.

Si allontana invece Anatolij Trubin, pronto a passare al Benfica: l’affare è in chiusura. Non scalda nemmeno l’ipotesi Stankovic come vice Sommer: in dirigenza al momento non pensano che per possa essere un portiere da Inter. Poi comunque può fare cambiare idea anche lui come ha fatto Dimarco in passato.