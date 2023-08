Sky – Attacco Inter, si torna con prepotenza su Balogun. L’alternativa è una sola

I dirigenti dell’Inter stanno lavorando su due profili per l’attacco di Simone Inzaghi: ecco le ultimissime per Sky

Due nomi per l’attacco dell’Inter . Uno in cima alla lista dopo il sì di Gianluca Scamacca all’Atalanta, un altro subito dietro. I dirigenti nerazzurri stanno lavorando su due piste, svela Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dal giornalista in studio per l’attacco di Simone Inzaghi.

“Balogun mai uscito dalle idee dei dirigenti dell’Inter. Inzaghi aveva fatto il nome di Scamacca che però ha scelto l’Atalanta, così i nerazzurri sono tornati prepotentemente su Balogun appunto. La buona notizia è che era in tribuna contro il City. Ufficialmente per problemi alla caviglia, la verità è che non rientra nelle rotazioni di Arteta e può essere un vantaggio per l’Inter. Altri nomi? Balogun primo, Beto può essere poi un’opzione, nulla di più. Piace il portoghese, ma è più defilato ecco”, le parole del giornalista in studio.