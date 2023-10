GdS – Inter, il borsino dei 10 nuovi: da Sommer a Thuram, impressione che Frattesi…

Per Sommer, "tante prestazioni sicure, un solo errore contro il Sassuolo in campionato. Certo, quell'errore è stata l'incertezza su Nedim Bajrami che ha dato energie agli avversari per il doloroso ribaltone, ma nel complesso l'impatto di Sommer è stato più che positivo. André Onana è un ricordo che in Inghilterra si sta sbiadendo di errore in errore", si legge. Si è preso subito la scena Pavard: "Idolo. Il pubblico nerazzurro adora il ragazzotto di Jeumont che ancor prima di atterrare a Milano si è fatto amare dai tifosi dimostrando totale dedizione alla causa. Poi, Pavard si è confermato in campo quel campione già visto in Francia e in Germania. Nei fatti è già un titolare", si legge. Solo 7 minuti per Bisseck, più un colpo per il futuro che per il presente: è ancora presto per giudicarlo.