Gds – Attacco Inter, le idee per gennaio: piace Taremi ma il vero nome promosso è in Olanda

Tutti i nodi vengono al pettine. L'attacco allestito dalla dirigenza nerazzurra in estate non sta dando le giuste garanzie e non parliamo della coppia titolare, ovvero Lautaro e Thuram. Con Arnautovic ai box e Sanchez che non ha dato garanzie, l'Inter potrebbe intervenire in vista del mercato di gennaio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non hanno budget extra per gli acquisti, ma sul mercato qualche spiraglio si apre.