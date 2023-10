Lautaro-Thuram, coppia da 12 gol e 9 assist: nessuno meglio in Europa. La classifica

Nessuno in Europa ha fatto meglio di Lautaro Martinez e Marcus Thuram per gol e assist in questa prima parte di stagione. In due, hanno realizzato 12 reti e sfornato 9 assist, complessivamente hanno contribuito dunque a 21 gol dei nerazzurri di Simone Inzaghi. 10 gol per Lautaro e 2 per Thuram, 2 assist per il Toro e 7 per il francese. In cima con loro la coppia dello Stoccarda Guirassy-Führich con 15 gol e 6 assist in due (21 totale come i nerazzurri); a quota 18 ci sono Harry Kane e Leroy Sané del Bayern Monaco, 14 gol e 4 assist in due.