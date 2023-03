Dal video del richiamo ai 2 ‘peccati’: Brozovic-Inter, futuro in bilico

Il centrocampista croato non è più intoccabile in nerazzurro: le voci sul futuro si rincorrono, l'addio è una possibilità

"Ci ha messo molto del suo per perdere fiducia e credibilità agli occhi di compagni, società e tifosi. Con atteggiamenti sbagliati, comportamenti extracampo tutt’altro che in linea con le richieste societarie. E poi con le frustranti e plateali proteste in campo, spesso all’indirizzo dei propri compagni: quel modo antipatico di sbracciare al primo errore di un altro, dimostrando insofferenza e mancanza di rispetto. Per non parlare dell’indolenza per cui quest’anno è stato ripreso più volte durante gli allenamenti".