Inter-Juve, Dazn svela ammissione bianconera: “Per tutta la panchina era mano. Anche Bonucci…”

Non si placano le grandi polemiche scatenatesi dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus , viziata da un gol irregolare dei bianconeri per fallo di mano di Dusan Vlahovic nella stessa azione. Dopo un lungo check, il VAR ha deciso però di confermare la rete bianconera, non richiamando nemmeno il direttore di gara ad un'on-field review. DAZN, nel suo format Bordo CAM, ha ricostruito quegli attimi concitati, mostrando anche un interessante retroscena sulla panchina della Juventus, che sembra quasi ammettere il tocco col braccio.

"Da quando la palla entra in porta a quando Chiffi convalida il gol passano esattamente 3 minuti e 52 secondi - spiega l'emittente -. Barella è il primo a protestare, ancora con la palla in gioco: ma il centrocampista contesta immediatamente il secondo tocco di Vlahovic, non quello di Rabiot né il primo del serbo. In campo, parte nerazzurra, sono certi del tocco: Barella in primis, che sembra tranquillizzare i compagni sul fatto che fosse mano.