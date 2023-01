Gds – Inter, quel buco lasciato da Skriniar. Addio Dumfries non basta? I due sacrificabili

Nella più probabile ipotesi di un doloroso addio a parametro zero a giugno, Milan Skriniar lascerà dietro di sé un bel buco da riempire. La voragine è tecnica, ma la voragine è anche nei conti, visto l'offerta della scorsa estate del club parigino da 50 milioni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quella cifra persa andrà recuperata, se non tutta almeno in parte, nelle prossime sessioni. "L’indiziato per questo iniziale addio è Denzel Dumfries, in odore di Premier. Il caso dell’olandese, però, è solo un’eredità del passato e prescinde dai movimenti attorno a Skriniar. Anzi, le conseguenze della fuga dello slovacco potrebbero essere ben più profonde e portare sull’uscio un altro peso massimo la prossima estate. È uno scenario che può pur sempre cambiare nelle altalene del mercato".