Skriniar via subito? L’Inter (delusa) fissa il prezzo. Questo il forte sospetto del club

"Non posso dire se arriverà ora o in estate". Le parole di Cristophe Galtier su Milano Skriniar hanno fatto capire che per lui non è in dubbio che sarà Parigi la destinazione finale di Milan. Il silenzio del difensore continua a far rumore e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ora i dirigenti nerazzurri hanno fissato un prezzo, qualora i francesi volessero subito lo slovacco. "Zero sconti, per cederlo a gennaio serviranno almeno 20 milioni di euro. Per i nerazzurri sarebbe una medicazione estrema a una ferita che si è aperta pericolosamente. Ma anche un monito alla controparte, che agita le acque da mesi. Il sospetto fortissimo in viale della Liberazione è che il Psg abbia già l’intesa per la prossima stagione e abbia imbastito l’affare solo per uno strappo a parametro zero. Nello stesso tempo, i nerazzurri stessi sono consapevoli dell’eventuale enorme difficoltà nel rimpiazzare Milan in questi ultimi dieci giorni di asfittico mercato".