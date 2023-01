Scalvini costa, il dopo Skriniar è Djalò? “Piace tanto, le cifre. L’Inter prova l’anticipo”

Milan Skriniar sembra sempre più orientato a lasciare l'Inter , dopo il suo rifiuto (almeno per il momento) a rinnovare il contratto con il club nerazzurro. Ecco perché in Viale della Liberazione stanno iniziando a guardarsi attorno per individuare il profilo giusto, in grado di prendere il posto dello slovacco nella difesa del futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, quel nome potrebbe essere Tiago Djalò del Lille:

"Scalvini è un nome forte, ma costa tanto e l'Atalanta non è un club che fa sconti. Occhio dunque a Tiago Djalò del Lille: piace parecchio e non da ora. Poteva essere nerazzurro già la scorsa estate se Milan fosse partito (dopo che Bremer era andato alla Juve...). Con la sua poliedricità, Scalvini piace tanto. L'Atalanta lo valuta 40-50 milioni. Anche l'Inter monitora la situazione, ma sa che probabilmente dovrà pensare a un altro "braccetto". Dalla scorsa stagione ha individuato Tiago Djalò del Lille, portoghese classe 2000 che ha vestito per 5 mesi la maglia della Primavera del Milan prima di essere ceduto, nell'estate 2019, al club francese con una valutazione di 5 milioni nell'affare Leao. Al Lille Tiago è cresciuto tanto. La sua valutazione è cresciuta: adesso costa non meno di 15-20 milioni perché è finito nel mirino pure del Napoli. L'Inter però non vuole farsi anticipare".