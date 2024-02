Inter, buon lavoro sul campo di Frattesi: nel mirino c’è anche la Salernitana

Davide Frattesi sta procedendo verso il recupero. L'aggiornamento sulle condizioni del centrocampista nerazzurro arriva direttamente dal sito di Gianluca Di Marzio. Questo il focus: "Il ragazzo è da valutare per la sfida contro la Salernitana della 25ª giornata. Molto più probabile un suo impiego per la Champions League contro l’Atletico Madrid".

Oggi ancora lavoro individuale, come aveva anticipato anche Fcinter1908.it. Si legge: "Frattesi è tornato in campo in vista della sfida contro la Salernitana. Il giocatore ha svolto un buon lavoro sul campo e tra domani e dopodomani è previsto il suo rientro con il gruppo. La speranza, dalle sensazioni filtrate in questi giorni, è quella di convocarlo per la prossima sfida di Serie A, e di riaverlo a pieno regime per l’Atletico Madrid".